متابعات-علا خطاب
استكمالاً لخدماتنا الإخبارية في رمضان نقدم لكم دعاء اليوم الثامن من شهر رمضان، الموافق 13/5/2019، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.
دعاء اليوم الثامن من رمضان :
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله
" اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَمُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ".
ثواب دعاء اليوم الثامن من رمضان:
مَنْ دَعَا بِهِ رُفِعَ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَلْفِ صِدِّيقٍ
ظهر11:56 ص
فجر
03:31
شروق
05:06
ظهر
11:56
عصر
15:35
مغرب
18:47
عشاء
20:17