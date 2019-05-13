بشرى لراغبى حجز وحدات الإسكان الاجتماعى

13 مايو 2019 - 10:17 ص

قالت وزارة الإسكان إن 3039 مواطنًا، دفعوا مقدمات حجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ11، بمشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك حتى أمس الأحد 12 /5 /2019، كما تم سحب 11179 كراسة شروط.

وأكدت الوزارة أن سحب كراسات الشروط (من خلال 47 مكتب بريد مُميكن، بالمحافظات المطروح بها الوحدات)، والتقديم، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على الموقع الإلكتروني www.shmff.gov.eg ))، مستمر لجميع المواطنين (متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة)، حتى نهاية شهر مايو الجارى.

وأفادت الوزارة بأنه تم طرح وحدات سكنية بالإعلان جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين منخفضى الدخل، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف – الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).

وأشارت إلى أن مساحة الوحدة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5 % من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر في الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة في حدود 10 %، وهذا يأتى في إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا في محافظات الصعيد.

وأوضحت وزارة الإسكان أن مقدم جدية الحجز يبلغ 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالى ثمن الوحدة (تُحدد طبقًا للسن والدخل) بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 %، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (5700 شهريًا) وعن 50400 سنويًا للأعزب (4200 شهريًا).

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تلتزم بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقًا لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه، ولفتت إلى أن طرح الإعلان الحادى عشر بمدن الصعيد يأتى في إطار حرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، وضمن خطة تنمية الصعيد التي تعتمدها وزارة الإسكان، حيث يتضمن المشروع تسهيلات في سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلًا عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى.

وحول تفاصيل مكاتب البريد المُميكنة، قالت وزارة الإسكان إنه في محافظة بني سويف، المكاتب التالية (الفشن الرئيسي – الفشن فرعي – ببا الرئيسي – فبرقة ببا – سدس بلد – الواسطى الرئيسي – الواسطى فرعي – الميمون)، وفى محافظة المنيا، المكاتب التالية (المنيا الرئيسي – المنيا فرعي – المنطقة الصناعية – نزلة حسين – المنيا الجديدة – الشباب المستقبل).

وأضافت الوزارة أنه في محافظة أسيوط، المكاتب التالية (ديروط الرئيسي – منفلوط الرئيسي – منقباد – أسيوط الرئيسي – أسيوط الجديدة – القوصية الرئيسي)، وفى محافظة الفيوم، المكاتب التالية (الفيوم الرئيسي – توفير الفيوم – الجون – الفيوم الجديدة – طامية – شدموه – دمشقين – هوارة المقطع)، وفى محافظة سوهاج، المكاتب التالية (سوهاج الرئيسي – سوهاج فرعي – شارع التحرير – مدينة ناصر – حي الكوثر – مجمع المحاكم)، وفى محافظة قنا، المكاتب التالية (نجع حمادي – نجع حمادي فرعي – دشنا – الوقف – فرشوط – قنا الرئيسي)، وفى محافظة الأقصر، المكاتب التالية (العشى – الزناقطة – منشأة العماري – الزينة قبلي – الزينة بحري – الأقصر الرئيسي – سيدي أبوالحجاج).

وبشأن أسلوب الحجز، أشارت وزارة الإسكان إلى أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري www.shmff.gov.eg ، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF )، لتحميلها على الموقع.

وأكدت أهمية إرفاق المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.

وأضافت أنه بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.