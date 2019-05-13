  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:33 ص
بحث متقدم
البغدادي

المفاجأة تقترب.. تحديد مكان البغدادي بعد ظهوره الأخير

الفنان محمد صبحي

فنان شهير: رفضت منصب وزاري 4 مرات

شيعة

رقم صادم.. توافد الشيعة لزيارة مقامات مقدسة بعاصمة عربية

صلاح

شاهد كيف داعب "صلاح" ابنته

الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الجندي لـ"الإخوان": لو ناسيين خلي مرسي يفكركم

الزمالك

نجم الزمالك: أولادى أهلاوية

بسمة وهبة

سؤال صادم من "إبراهيم سعيد" يحرج بسمة وهبة

التضامن

بشرى لراغبى حجز وحدات الإسكان الاجتماعى

الصور

أول فيديو يوثق لحظة مقتل سيدة على يد ابنها في الهرم

سمو الأمير سلطان بن سلمان

نجل الملك سلمان: نفخر بأننا "تربية حريم"

اعترافات صادمة لقاتل والدته فى الجيزة

قضايا وحوادث

الصور
الصور

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

راع أغنام يقتل طفلًا بأبو النمرس

#

حملات أمنية مكثفة فى الجيزة

#

اعترافات صادمة لقاتل والده فى الجيزة

#

عامل يقتل ابن زوجته بسبب الشك فى القليوبية

قتل

جريمة قتل

قتل الامهات

شاب يقتل أمه

أوضحت تحقيقات النيابة العامة فى الجيزة معلومات جديدة حول مقتل سيدة على يد ابنها فى منطقة الكوم الأخضر حيث تبين أن خلافًا بين المجنى عليها البالغة من العمر 65 عاما والمتهم، دفعته، لأن يستل سكين "مطبخ"، ويسدد عدة طعنات نافذة للمجنى عليها فسقط على الأرض غارقًة فى دمائها.

وذكرت التحقيقات أن المجنى عليها توفيت متأثرة بإصاباتها بطعنات بالغة فى الصدر والظهر، وأصيبت بسحجات وكدمات فى الجسد نتيجة اعتداء المتهم عليها بالضرب، وأنه فر هاربًا بعد الواقعة.

وتابعت التحقيقات، أن أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بمقتل ربة منزل على يد نجلها بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم الاستماع لأقوال شهود العيان، وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم.

واعترف المتهم "أ.ع" عامل فى العقد الرابع من العمر، بقتله المجني عليها والدته"م.ف" ربة منزل في العقد السادس من عمرها لرفضها منحه أموالًا لشراء مخدرات ، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق معه وأمرت بحبسه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ريهام سعيد تكشف حقيقة طلاق دينا الشربيني وعمرو دياب
» مفاجأة.. بطلة مسلسل "زلزل" ابنة موسيقار شهير
» "سموحة" يدرس تقديم شكوى ضد أمين عمر
» بالصور.. فريق أطفال بلا مأوى ينقذ مسنا ويعيده لأسرته
» للتخلص من آلام الصداع النصفي.. أسهل الطرق
» مصرع سيدة بالحبة القاتلة فى الغربية
» ارتفاع شديد بدرجة الحرارة.. طقس الثلاثاء
» مفاجأة في وفاة فنانة شهيرة
» الديهي: "محمد مرسى مطلعش عبيط وهذا هو الدليل"
» وفاة معتمر بعد اغتساله وإحرامه
» سيدة تطلب الخلع من زوجها لسبب لا يصدق

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)