رفضت الارتباط به فأشعل النار في جسدها

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باكستان

ديلي ميل

يشعل النار

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على حادثة هزت باكستان، حيث أشعل رجل النيران في جسد فتاة مراهقة، تبلغ من العمر 16 عامًا، وذلك عقابًا لها على رفضها عرضه للزواج.

وبدورها، ألقت الشرطة الباكستانية القبض على الرجل، للاشتباه في محاولته قتل فتاة، تبلغ من العمر 16 عاماً، بعد أن غمرها بمادة نفطية وأشعل النيران فيها، وذلك عقاباً لها على رفضها عرضه للزواج.

واتهمت والدة الفتاة، في تقريرها إلى الشرطة، رجلا وصديقه بالهجوم المروع على الفتاة .

 أما عن حالة الفتاة، فعلى الرغم من الحروق على وجهها وجسدها وذراعيها، قالت الشرطة إنها في حالة مستقرة بعد نقلها إلى مستشفى مظفرغاره جنوبي باكستان.

وقالت الصحيفة إن "التقرير الأولي للواقعة، ضم "تفاصيل فظيعة" عن الهجوم الذي كاد أن يودي بحياة الفتاة".

وفي تفاصيل الحادثة، فإن والدة الضحية استيقظت على صراخ ابنتها في الساعة الواحدة والنصف صباحا، وقالت إنها رأت رجلين يهربان بعد أن غمرا ابنتها بالزيت، قبل أن يشعلا النيران فيها.

واتصلت الأم بأقاربها للمساعدة في إطفاء النيران، وأفادت أن الرجل وصديقه كانا يهدفان إلى قتل ابنتها بعد أن رفضت عرض الزواج.


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