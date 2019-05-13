رقم صادم.. توافد الشيعة لزيارة مقامات مقدسة بعاصمة عربية

13 مايو 2019 - 10:06 ص

توافد 1400 عراقي شيعي في قافلة كبيرة تضم 30 حافلة يحملون شعار "إخوة زينب" إلى مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وتسير الحملة بحماية من مكتب الدعم اللوجستي الذي يقوم بحمايتها ضمن الأراضي السورية، وستقوم الحملة بزيارة بعض المقامات الشيعية في دير الزور الذي تم ترميمه مؤخراً، بعد تضرره بفعل الحرب في سوريا.

ونقلت شبكة "فرات بوست" عن مصادر خاصة لم تسمها، أن مدينة البوكمال شهدت منذ بداية شهر رمضان دخول قوافل من الجانب العراقي لزوار شيعة عبر حافلات من مختلف المحافظات العراقية، ومنها إلى مقام السيدة زينب بريف دمشق براً.

وأضافت المصادر أن ميليشيا الحشد الشعبي العراقي وبرعاية ما يسمى "مكتب الدعم اللوجستي" هو المكلف بحماية تلك القوافل، مشيرة إلى أنه أطلق على القادمين اسم حملة "أخوة زينب ".

ولفتت المصادر إلى أن الوفود الشيعية ستزور في طريق عودتها من دمشق عدة مقامات وأضرحة تم ترميمها وإقامتها حديثاً من قبل منظمات إيرانية في محافظة دير الزور.