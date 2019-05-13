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جثة مجهولة تثير الذعر أسفل كوبرى الدقى

قضايا وحوادث

العثور على جثة شاب بشوارع أكتوبر
العثور على جثة شاب بشوارع أكتوبر

أحمد الشربينى

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تكثف الأجهزة الأمنية فى الجيزة من جهودها لكشف غموض العثور على جثة عامل به عدة طعنات متفرقة أسفل كوبرى الدقى، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وللتوصل إلى هوية المجني عليه.

واستمع فريق المباحث لأقوال شهود العيان بالمحال المتواجدة بمحيط الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

البداية عندما تلقى المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل كوبري الدقي، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة عامل في العقد الخامس من عمره.

وأثارت الجثة حالة من الذعر بين المواطنين بعد العثور عليها وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة إلى المشرحة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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