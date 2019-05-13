  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:34 ص
بحث متقدم
البغدادي

المفاجأة تقترب.. تحديد مكان البغدادي بعد ظهوره الأخير

الفنان محمد صبحي

فنان شهير: رفضت منصب وزاري 4 مرات

شيعة

رقم صادم.. توافد الشيعة لزيارة مقامات مقدسة بعاصمة عربية

صلاح

شاهد كيف داعب "صلاح" ابنته

الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الجندي لـ"الإخوان": لو ناسيين خلي مرسي يفكركم

الزمالك

نجم الزمالك: أولادى أهلاوية

بسمة وهبة

سؤال صادم من "إبراهيم سعيد" يحرج بسمة وهبة

التضامن

بشرى لراغبى حجز وحدات الإسكان الاجتماعى

الصور

أول فيديو يوثق لحظة مقتل سيدة على يد ابنها في الهرم

سمو الأمير سلطان بن سلمان

نجل الملك سلمان: نفخر بأننا "تربية حريم"

فيديو للعريان عن "مبارك" يشعل منصات التواصل

الحياة السياسية

عصام العريان
عصام العريان

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أغرب احتجاج للسودانيين.. لن تتخيل المكان

#

تسجيلات نادرة لمبارك عن استرداد طابا

#

معمم شيعي يلاحق امرأة في محطة مترو

#

فيديو نادر للشعراوي عن "الصحابي معاوية"

مواقع التواصل الاجتماعي

الإخوان

حسني مبارك

عمرو موسي

عصام العريان

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الأمين العام للجامعة العربية الأسبق، عمرو موسى، في لقاء مع الإخواني عصام العريان يطالبه بالإفراج عن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان الرئيس محمد حسني مبارك وقيادات من الحزب الوطني يُحاكمون في ظل حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتهم قتل المتظاهرين وأخرى تتعلق بالفساد والكسب غير المشروع.

وبعد ثورة 30 يونيو، دخلت قيادات الإخوان إلى السجن وعلى رأسهم محمد مرسي بتهم تتعلق بالتخابر واقتحام الحدود الشرقية، فيما برَّأت المحكمة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين.

وأصبح الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حر خارج أسوار السجن وظهرت برائته من التهم التي وُجهت إليه في عهد الإخوان، فيما أصبح الإخوان في السجن يحاكمون بالتهم المذكورة.

يشار إلى أن آخر تطورات القضية، قد وصلت إلى تأجيل إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " اقتحام الحدود الشرقية " ، لجلسة 19 مايو لاستكمال مرافعة الدفاع.

كما كان آخر ظهور للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مع حفيده وزوجته سوزان مبارك في عيد ميلاده الـ 91 قبل شهر رمضان بأيام.

شاهد الفيديو ..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ريهام سعيد تكشف حقيقة طلاق دينا الشربيني وعمرو دياب
» مفاجأة.. بطلة مسلسل "زلزل" ابنة موسيقار شهير
» "سموحة" يدرس تقديم شكوى ضد أمين عمر
» بالصور.. فريق أطفال بلا مأوى ينقذ مسنا ويعيده لأسرته
» للتخلص من آلام الصداع النصفي.. أسهل الطرق
» مصرع سيدة بالحبة القاتلة فى الغربية
» ارتفاع شديد بدرجة الحرارة.. طقس الثلاثاء
» مفاجأة في وفاة فنانة شهيرة
» الديهي: "محمد مرسى مطلعش عبيط وهذا هو الدليل"
» وفاة معتمر بعد اغتساله وإحرامه
» سيدة تطلب الخلع من زوجها لسبب لا يصدق

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)