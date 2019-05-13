بالفيديو.. سبب انتشار "الجراد" في المدينة المنورة

13 مايو 2019 - 09:53 ص

انتشرت أسراب كبيرة من الجراد في سماء مدينة ينبع النخيل التابعة لمنطقة المدينة المنورة فجر اليوم الإثنين، وسط مطالبات للجهات المعنية بسرعة مكافحته، قبل أن يقضي على المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أوضحت في بيانات سابقة أن هناك خطر تكوُّن أسراب ناضجة وغير ناضجة تنتقل من المناطق الداخلية في اليمن، إلى داخل المملكة في الجنوب (نجران – الدواسر- شرورة).

وبينت أن ذلك بسبب عامل الرياح التي سوف تستمر باتجاه المناطق المهددة حتى نهاية الفترة المذكورة أعلاه، منوهةً باحتمالية انتقال الأسراب إلى مناطق التكاثر الربيعية التقليدية بين الرياض والقصيم وحائل.



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