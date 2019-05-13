اختبار طبى لظهير أيسر الأهلى

13 مايو 2019 - 09:51 ص

يخضع محمود وحيد ظهير أيسر النادى الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم الإثنين لحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويبدأ الأهلي تدريباته في العاشرة مساء اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة انبي المقرر لها الخميس المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض "وحيد" لنزلة برد حرمته من خوض تدريبات الكرة أمس الأول برفقة مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة سموحة واكتفى اللاعب بأداء جلسة تأهيلية في الجيم على هامش المران الجماعي.