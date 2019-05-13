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مفاجأة جديدة عن شقيق البشير يكشفها مدير السجون

عرب وعالم

البشير
البشير

متابعات - أمينة عبد العال

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جروس

أعلن مدير عام السجون في السودان عن مفاجأة جديدة عن شقيق الرئيس المعزول عمر البشير، حيث نفي مدير السجون إطلاق سراح شقيق المشير، لافتا إلى أنه لم يكن موقوفًا أصلاً لديهم.

وقال مدير عام السجون السودانية، في تصريحات لقناة "العربية": "لم نطلق سراح العباس شقيق الرئيس المخلوع لأنه لم يأت إلينا أصلا".

جاء ذلك بعدما تداولت أنباء عن منح إدارة السجن في الخرطوم إذنًا للعباس البشير شقيق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بمغادرة المعتقل الذي تواجد فيه لقرابة أسبوعين، حيث سافر بعدها إلى تركيا.

وقالت مصادر، إن عمر البشير وشقيقه عبد الله هما المتواجدان فقط حاليا بسجن كوبر، إضافة إلى زوج شقيقتهما الذي اعتقل هو الآخر مع بعض رموز النظام السابق.

ونقلت السلطات الانتقالية الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وكان النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول في قضايا "غسيل أموال وتمويل الإرهاب". وأقر البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسل الأموال، وذكرت صحيفة "الجريدة" السودانية، في تقرير نشرته اليوم السبت وتصدر عنوانه الصفحة الأولي، أن البشير أقر بالتهم الموجهة له وقال "أصابتنا دعوة المظلوم".

وقال مصدر موثوق لـ"الجريدة" إن البشير أشار إلى أسماء أخرى لها صلة بالقضية تعمل النيابة الآن للتحري حولها وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.


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