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تعزيزات مرورية بمحيط التحويلات بشارع جامعة الدول العربية

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كثفت الإدارة العامة للمرور بالجيزة من تواجدها بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول التى تستغرق 3 سنوات للقيام بأعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية"، والتى تستلزم إجراء تحويلة مرورية لمسافة ما يقرب من 400 متر فى الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيًا، بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محى الدين أبوالعز، حتى دوران البرج الإدارى فى اتجاه ميدان النصر.

كما نشرت إدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات بالشوارع البديلة لجامعة الدول العربية، بسبب أعمال إنشاء محطة المترو الجديدة، مع مراقبة كل الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان، لرصد اى كثافات مرورية خلال إجراء تلك الأعمال لحين انتهائها فى المدة المحددة لها.


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