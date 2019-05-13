بالصور.. "حلاق دليفري" لحل أزمة الزحام

فتح أحد الحلاقين في العاصمة الغينية أكرا، محلًا للحلاقة يقدم خدمات للزبائن في منزلهم "دليفري"، ما أثار دهشة الكثيرين .

وجاء مشروع الحلاق الغيني الذي يُدعى "أنكوماه"؛ بهدف تخفيف الزحام والإقبال الكبير على محال الحلاقة في المنطقة، ما تسبب في انتشار الطوابير في أغلب الأوقات.

وأطلق "أنكوماه" على مشروعه المُبتكر اسم "شيف ماسترز"، والتي تُعني بالعربية ”أساتذة الحلاقة”.

وفي هذا الصدد قال "أنكوماه"، إن المحل يقدم أكث من مجرد قصة شعر، بينما يتم تقديم صيحات جديدة للشباب.