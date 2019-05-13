داعية سلفي: ليتني مع حفتر فأفوز فوزًا عظيمًا

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قال الداعية السلفي طلعت زهران إن ما يقوم به المشير خليفة حفتر في ليبيا هو جهاد في سبيل الله ضد الخوارج.

كان مقطع فيديو قد انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يظهر رد الداعية السلفي على سؤال وجه له حول طبيعة القتال الدائر في ليبيا.

وأضاف زهران: "أن ما يقوم به حفتر هو جهاد متوفر الأركان، منوهًا بأن القتال الدائر في ليبيا مع حفتر له شجون، ولكنه يسعد القلب لأن ما يقوم به حفتر يشبه قتال الإمام علي ومن معه من الصحابة للخوارج".

وتابع: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتال الخوارج وقتلهم، حيث أمر الرسول بقتالهم كقتل "عاد وثمود" مضيفًا أن الذين يقاتلون مع حفتر يجاهدون في سبيل الله معهم أمير ومعهم راية، حيث استوفوا شروط الجهاد في سبيل الله.

وأكد زهران أن الأمير هو المشير حفتر، وهو محبوب من كافة السلفيين في العالم، مضيفًا أننا نحبه حبًا شديدًا جدًا، ونسأل الله أن يثبته وجنوده ورجاله، وقد أثنى عليه شيخنا الربيع المدخلي.

وأوضح أن حفتر ورجاله يجاهدون شر الناس وهم الخوارج، الذين هم شر قتلى تحت أديم السماء.

واختتم حديثه قائلاً: إنه كان قد قام بتسجيل سابق يؤكد فيه أنه يتمنى أن يكون مع مقاتلي حفتر ليجاهد في سبيل الله ويفوز فوزًا عظيمًا".


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