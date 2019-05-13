دولة تستخدم الكلاب جوائز فى القمار.. تعرف عليها

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تداول شريط فيديو على مواقع التواصل ظهرت فيه الكلاب الصغيرة من فصيلة سبتز (Spitz) في صندوق شفاف بماكينة القمار، ويمكن الفوز بأي منها حال النجاح في التقطاها بواسطة ملقط خاص.

وقالت صحيفة "صن" اليابانية إن الأمر، أثار سخط المدافعين عن الحيوانات والنشطاء الاجتماعيين بسبب استخدام جراء كلاب حية كجوائز في ماكينات القمار.

ولكن موجة الاحتجاج والغضب، بما في ذلك التقارير الصحفية المنشورة والمرئية، لم تتمكن من تعديل الأمر، ولم يتم حتى حذف المنشور من الإنترنت.


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