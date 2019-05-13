أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

13 مايو 2019 - 09:29 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم فسجل نحو 17.07 جنيه للشراء و17.17 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس.

واستقر سعر العملة الخضراء بالبنك التجاري الدولي- مصر، ليسجل نحو 17.06 جنيه للشراء و17.16 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.10 17.20

بنك المشرق 17.09 17.19

بنك البركة 17.09 17.19

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.08 17.18

البنك العقاري المصري العربي 17.08 17.18

بنك التنمية الصناعية 17.08 17.18

بنك الكويت الوطني NBK 17.08 17.18

بنك الإستثمار العربي AIB 17.08 17.18

البنك المصرى الخليجى 17.08 17.18

بنك بلوم 17.08 17.18

المصرف المتحد 17.08 17.18

بنك قناة السويس 17.08 17.18

البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.07 17.17

البنك الأهلى اليونانى 17.07 17.17

بنك التعمير والإسكان 17.07 17.17

بنك مصر إيران التنمية 17.07 17.17

بنك مصر 17.07 17.17

كريدى أجريكول 17.07 17.17

البنك الزراعى المصرى 17.07 17.17

البنك الأهلي المصري 17.07 17.17

البنك العربي الأفريقي الدولى 17.07 17.17

بنك الإسكندرية 17.07 17.17

بنك عودة 17.07 17.17

اتش اس بى سى HSBC 17.07 17.17

البنك المركزى المصرى 17.06 17.19

البنك التجاري الدولي (CIB) 17.06 17.16

المصرف العربى الدولى 17.06 17.16