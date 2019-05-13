» رد ناري من خالد الجندي على إشادة إسرائيل به

13 مايو 2019 - 08:56 ص

رد الشيخ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - على إشادة الخارجية الإسرائيلية به بعد تحريمه سب اسم "إسرائيل".



وقال "الجندي" إنه قصد "سيدنا يعقوب" أو "إسرائيل" ولم يقصد دولة الاحتلال.



وقال "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "فلسطين في القلب وجرائم العدو الصهيونى زرعت الكراهية في قلوبنا، ولن ننسى 531 قرية دمرت و800 ألف شخص هجر و15 ألف شهيد في المقابر كلها أجزاء من فلسطين التي اقتطعت في هذا اليوم الذي تحل ذكراه في 15 مايو عام 1948، ورغم ذلك لا يزال الناجون من الضحايا صامدون على أرضهم متمسكين بجذورهم وحياتهم وذكرياتهم بعد 71 عاما على النكبة التقت اليوم الجديد بسيدات عن شاهدات على جرائم الصهيونية وما زلنا يعلقن مفتاح بيتهن على صدورهن حاملين معهم قصص تهجيرهم آملين في العودة يوما وعسى أن يستخدموا هذا المفتاح".



وعدد الجندي" مذابح العدو الصهيوني على مر التاريخ وهي:

مذبحة بيت داراس 21 مايو 1948.. 260 شهيدا

مجزرة الطنطورة 22 مايو 1948.. 200 شهيد

مجزرة مجد الكروم 5 نوفمبر 1948.. 8 شهداء

مجزرة أم الشوف 30 ديسمبر 1948.. 7 شهداء

مجزرة جمزو 9 يوليو 1948.. 10 شهداء

مجزرة اللد : 11 يوليو 1948.. 426 شهيدا

عرب المواسي 2 نوفمبر 1948.. 16 شهيدا

مجزرة جيز 31 ديسمبر 1948.. 13 شهيدا

مجزرة قالوينا 12 أبريل 1948.. 14 شهيدا

مجزرة طبرية 19 أبريل 1948.. 14 شهيدا

مجزرة اللجون 13 أبريل 1948.. 13 شهيدا

مجزرة عيلبون 30 أكتوبر 1948.. 10 شهداء

مجزرة الحولة 10 أكتوبر 1948.. 70 شهيدا

مجزرة الصفصاف 30 ديسمبر 1948.. 14 شهيدا.

