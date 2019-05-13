  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:13 ص
بحث متقدم
الصور

أول صور توثق مقتل سيدة على يد ابنها بـ"الهرم"

آل الشيخ والدرندلي

كشف السبب الحقيقي لظهور أمين صندوق الأهلي مع تركي آل الشيخ

خالد الفالح

السعودية تكشف عن مفاجأة محزنة حدثت أمس

السحور المثير للجدل

بسمة وهبة تفجر مفاجأة مدوية عن مطعمها الذي أغضب الملايين

أحمد سعد

سمية الخشاب تهدد أحمد سعد بـ"سيديهات" خطيرة: سأعرضها على الهواء

الزمالك والنجم

خبر صادم لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الشرطة السعودية

المملكة تكشف تفاصيل جديدة عن إرهابيي القطيف

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسي يشن هجومًا عنيفًا على «BBC» لهذا السبب

«دعوات الاحتشام».. الكنيسة والمسجد يد واحدة

«دعوات الاحتشام».. الكنيسة والمسجد يد واحدة

ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.. طقس 48 ساعة مقبلة

رد ناري من خالد الجندي على إشادة إسرائيل به

آخر الأخبار

خالد الجندي
خالد الجندي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تستفز الجميع: لست ضد الشذوذ الجنسي

#

ماذا الذي قاله «خالد الجندي» واستشهدت إسرائيل به؟

#

أول رد لـ«خالد يوسف» على بيع ممتلكاته في مصر

#

شاهد.. إشادة إسرائيلية رسمية بـ«إبراهيم عيسى»

خالد الجندي

رد الشيخ خالد الجندي - عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - على إشادة الخارجية الإسرائيلية به بعد تحريمه سب اسم "إسرائيل".

وقال "الجندي" إنه قصد "سيدنا يعقوب" أو "إسرائيل" ولم يقصد دولة الاحتلال.

وقال "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "فلسطين في القلب وجرائم العدو الصهيونى زرعت الكراهية في قلوبنا، ولن ننسى 531 قرية دمرت و800 ألف شخص هجر و15 ألف شهيد في المقابر كلها أجزاء من فلسطين التي اقتطعت في هذا اليوم الذي تحل ذكراه في 15 مايو عام 1948، ورغم ذلك لا يزال الناجون من الضحايا صامدون على أرضهم متمسكين بجذورهم وحياتهم وذكرياتهم بعد 71 عاما على النكبة التقت اليوم الجديد بسيدات عن شاهدات على جرائم الصهيونية وما زلنا يعلقن مفتاح بيتهن على صدورهن حاملين معهم قصص تهجيرهم آملين في العودة يوما وعسى أن يستخدموا هذا المفتاح".

وعدد الجندي" مذابح العدو الصهيوني على مر التاريخ وهي:
مذبحة بيت داراس 21 مايو 1948.. 260 شهيدا
مجزرة الطنطورة 22 مايو 1948.. 200 شهيد
مجزرة مجد الكروم 5 نوفمبر 1948.. 8 شهداء
مجزرة أم الشوف 30 ديسمبر 1948.. 7 شهداء
مجزرة جمزو 9 يوليو 1948.. 10 شهداء
مجزرة اللد : 11 يوليو 1948.. 426 شهيدا
عرب المواسي 2 نوفمبر 1948.. 16 شهيدا 
مجزرة جيز 31 ديسمبر 1948.. 13 شهيدا 
مجزرة قالوينا 12 أبريل 1948.. 14 شهيدا 
مجزرة طبرية 19 أبريل 1948.. 14 شهيدا 
مجزرة اللجون 13 أبريل 1948.. 13 شهيدا 
مجزرة عيلبون 30 أكتوبر 1948.. 10 شهداء
مجزرة الحولة 10 أكتوبر 1948.. 70 شهيدا 
مجزرة الصفصاف 30 ديسمبر 1948.. 14 شهيدا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رد ناري من خالد الجندي على إشادة إسرائيل به
» إبراهيم سعيد يواصل سبابه لفنانة شهيرة: عمري ما هعتذر لها
» سر اتصال "نانسي عجرم" بآلاف المصريين أمس
» نجم الأهلي المغضوب عليه: شعبيتي أكبر من رئيس النادي
» إبراهيم سعيد يشتم "شيخ الحارة" : أنت "...."
» هل "آيتن عامر" ابنة "وفاء عامر" وليست أختها؟ .. الحقيقة تنكشف
» طبيب يكشف: هذا هو العدو الأول لمرضى الضغط
» طبيب :هذا المرض مشكلة عالمية ويعرض الإنسان للجلطات
» الإخوان: هؤلاء ليسو منا.. وهذا سر تحرك أمريكا ضدنا
» تحذير إسرائيلي لواشنطن من تفجر الأوضاع بالضفة الغربية
» الاحتلال يطرد عائلات فلسطينية من مساكنها بالأغوار

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)