» سر اتصال "نانسي عجرم" بآلاف المصريين أمس

13 مايو 2019 - 08:24 ص

تساءل المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر ورود مكالمة على هواتفهم من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.



و رصد العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اتصال رقم يحمل اسم المطربة اللبنانية بهم في توقيتات مختلفة.



ورفض الكثير من الشباب الرد ، بينما رد آخرون فسمعوا صوت "نانسي" الذي تتكلم به في أحد إعلانات شركات الاتصالت الشهيرة.



وتبين أن مكالمة نانسي الغامضة جزء من خطة الدعاية التي استهدفتها الشركة في شهر رمضان.



