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سر اتصال "نانسي عجرم" بآلاف المصريين أمس

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نانسي عجرم
نانسي عجرم

أحمد عادل شعبان

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نانسي عجرم

تساءل المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر ورود مكالمة على هواتفهم من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

و رصد العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اتصال رقم يحمل اسم المطربة اللبنانية بهم في توقيتات مختلفة.

ورفض الكثير من الشباب الرد ، بينما رد آخرون فسمعوا صوت "نانسي" الذي تتكلم به في أحد إعلانات شركات الاتصالت الشهيرة.

وتبين أن مكالمة نانسي الغامضة جزء من خطة الدعاية التي استهدفتها الشركة في شهر رمضان.

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