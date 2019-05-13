» سر اتصال "نانسي عجرم" بآلاف المصريين أمس

أحمد عادل شعبان
تساءل المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر ورود مكالمة على هواتفهم من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
و رصد العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اتصال رقم يحمل اسم المطربة اللبنانية بهم في توقيتات مختلفة.
ورفض الكثير من الشباب الرد ، بينما رد آخرون فسمعوا صوت "نانسي" الذي تتكلم به في أحد إعلانات شركات الاتصالت الشهيرة.
وتبين أن مكالمة نانسي الغامضة جزء من خطة الدعاية التي استهدفتها الشركة في شهر رمضان.
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