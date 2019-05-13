أول صور توثق مقتل سيدة على يد ابنها بـ"الهرم"

انتقلت قوة من قسم الهرم إلى محل الواقعة، وتبين مقتل ربة منزل بطعنة نافذة في الجسم، وأن المشتبه به نجلها؛ وذلك بعد وقوع مشادة كلامية بينهما، وعُثر جوار الجثة على الأداة المستخدمة في الجريمة "سكين"، وأمكن ضبط المتهم والتحفظ عليه واصطحابه لديوان القسم للتحقيق.