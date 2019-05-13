أول صور توثق مقتل سيدة على يد ابنها بـ"الهرم"

يواصل ضباط في إدارة البحث الجنائي بالجيزة التحقيق مع شباب بعد اتهامه بقتل والدته أمس في نهار رمضان.
والتقط أحد الجيران مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة و4 ثواني يرصد اللحظات الأولى عقب ارتكاب الجريمة ووصول رجال الشرطة لمسرح الجريمة التي وقعت في الشارع.
البداية بلاغ تلقاه العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيلة في منطقة الكوم الأخضر.
انتقلت قوة من قسم الهرم إلى محل الواقعة، وتبين مقتل ربة منزل بطعنة نافذة في الجسم، وأن المشتبه به نجلها؛ وذلك بعد وقوع مشادة كلامية بينهما، وعُثر جوار الجثة على الأداة المستخدمة في الجريمة "سكين"، وأمكن ضبط المتهم والتحفظ عليه واصطحابه لديوان القسم للتحقيق.