  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:13 ص
بحث متقدم
الصور

أول صور توثق مقتل سيدة على يد ابنها بـ"الهرم"

آل الشيخ والدرندلي

كشف السبب الحقيقي لظهور أمين صندوق الأهلي مع تركي آل الشيخ

خالد الفالح

السعودية تكشف عن مفاجأة محزنة حدثت أمس

السحور المثير للجدل

بسمة وهبة تفجر مفاجأة مدوية عن مطعمها الذي أغضب الملايين

أحمد سعد

سمية الخشاب تهدد أحمد سعد بـ"سيديهات" خطيرة: سأعرضها على الهواء

الزمالك والنجم

خبر صادم لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الشرطة السعودية

المملكة تكشف تفاصيل جديدة عن إرهابيي القطيف

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسي يشن هجومًا عنيفًا على «BBC» لهذا السبب

«دعوات الاحتشام».. الكنيسة والمسجد يد واحدة

«دعوات الاحتشام».. الكنيسة والمسجد يد واحدة

ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.. طقس 48 ساعة مقبلة

كشف السبب الحقيقي لظهور أمين صندوق الأهلي مع تركي آل الشيخ

الرياضة

آل الشيخ والدرندلي
آل الشيخ والدرندلي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أسرار جلسة رئيس الزمالك مع «آل الشيخ» في الإمارات

#

«آل الشيخ»: هذه نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة

#

عبد الحفيظ يكشف السبب الحقيقي لإصابات لاعبي الأهلي

#

آل الشيخ لمجلس الأهلي: هذا آخر طلب أطلبه منكم .. وأتمنى قبوله

تركي آل الشيخ

كشفت صفحات وصحفيون أهلاوية حقيقة ظهور خالد الدردنلي - أمين صندوق النادي الأهلي - رفقة تركي آل الشيخ - مالك نادي بيراميدز - في صورة واحدة.

وقالت الصفحات إن "آل الشيخ" التقى صورة مع الدرندلي بالمصادفة ولا تعني أي شيء.

فيما قال أحمد جمال - الصحفي المتخصص في أخبار الأهلي - إن علاقة شخصية تربطه بخالد الدرندلي ، مؤكدًا أن اللقاء خلال أحد الجلسات الرمضانية بالمصادفة وتم التقاط تلك الصورة ونشرها لأهداف معينة في هذا التوقيت ، مؤكدًا أن الأهلاوية "على قلب رجل واحد..

وكان "الدردنلي" ظهر رفقة "آل الشيخ" فضلا عن الإعلامي عمرو أديب ما تتسبب في موجة من الجدل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رد ناري من خالد الجندي على إشادة إسرائيل به
» إبراهيم سعيد يواصل سبابه لفنانة شهيرة: عمري ما هعتذر لها
» سر اتصال "نانسي عجرم" بآلاف المصريين أمس
» نجم الأهلي المغضوب عليه: شعبيتي أكبر من رئيس النادي
» إبراهيم سعيد يشتم "شيخ الحارة" : أنت "...."
» هل "آيتن عامر" ابنة "وفاء عامر" وليست أختها؟ .. الحقيقة تنكشف
» طبيب يكشف: هذا هو العدو الأول لمرضى الضغط
» طبيب :هذا المرض مشكلة عالمية ويعرض الإنسان للجلطات
» الإخوان: هؤلاء ليسو منا.. وهذا سر تحرك أمريكا ضدنا
» تحذير إسرائيلي لواشنطن من تفجر الأوضاع بالضفة الغربية
» الاحتلال يطرد عائلات فلسطينية من مساكنها بالأغوار

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)