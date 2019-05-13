كشف السبب الحقيقي لظهور أمين صندوق الأهلي مع تركي آل الشيخ

أحمد عادل شعبان
كشفت صفحات وصحفيون أهلاوية حقيقة ظهور خالد الدردنلي - أمين صندوق النادي الأهلي - رفقة تركي آل الشيخ - مالك نادي بيراميدز - في صورة واحدة.
وقالت الصفحات إن "آل الشيخ" التقى صورة مع الدرندلي بالمصادفة ولا تعني أي شيء.
فيما قال أحمد جمال - الصحفي المتخصص في أخبار الأهلي - إن علاقة شخصية تربطه بخالد الدرندلي ، مؤكدًا أن اللقاء خلال أحد الجلسات الرمضانية بالمصادفة وتم التقاط تلك الصورة ونشرها لأهداف معينة في هذا التوقيت ، مؤكدًا أن الأهلاوية "على قلب رجل واحد..
وكان "الدردنلي" ظهر رفقة "آل الشيخ" فضلا عن الإعلامي عمرو أديب ما تتسبب في موجة من الجدل.
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