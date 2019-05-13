السعودية تكشف عن مفاجأة محزنة حدثت أمس

13 مايو 2019 - 07:22 ص

كشف مسؤول حكومي سعودي مفاجأة مدوية عما حدث للسفن الإماراتية أمس.



وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات قبل قليل إن سفينتين سعوديتين تعرضتا لهجوم تخريبي أمس رفقة السفن الإماراتية.



وأضاف: "لا خسائر بشرية أو تسرب للوقود في الهجوم على ناقلتي النفط السعوديتين" .. مضيفًا: " المجتمع الدولي عليه مسؤولية مشتركة في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية".



وكانت الإمارات أقرت أمس بتعرض 4 من سفنها لاعتداء تخريبي أمس دون أن تكشف عن الجهة المعتدية.