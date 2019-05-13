خبر صادم لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

13 مايو 2019 - 02:41 ص

أثبتت نتائج الأشعة والفحوصات الطبية إصابة اللاعب عماد السيد، حارس مرمى نادي الزمالك، بالكسر في أحد أصابع اليد، وغيابه رسميًا عن مباراة فريقه في ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.



أفادت فضائية «أون سبورت» بأن اللاعب توجه إلى المستشفى فور انتهاء مباراة فريقه أمام الداخلية، مساء الأحد، بعد الاشتباه في إصابته بالكسر، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية خلال الساعات المقبلة.



تأكد غياب اللاعب عن مباراة ذهاب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق نهضة بركان المغربي، الأحد، ما يؤزّم موقف الأبيض بسبب إيقاف الحارس الأساسي محمود جنش أفريقيًا.

