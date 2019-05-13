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بالفيديو..

أحمد موسى: "الأهلي مش عايز اكتر من حقة.. والكل عايزة يخسر"

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد موسى إنه يجب احترام قرارات الحكام وعدم الإساءة لهم، وذلك تعليقا على الهجوم الذي تعرض له حكم مباراة الأهلي وسموحة أمس، بعد فوز الأهلي بهدف في الدقيقة 98 من عمر المباراة في الدوري.
وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «لماذا يتم تشويه الحكام وتوجيه السباب لهم.. ليه مش بنحترم الحكم؟»، متسائلا: «الأهلي مش عايز أكتر من حقه، لكن ليه الأهلي لازم يخسر؟».


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