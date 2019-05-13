  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:27 ص
بحث متقدم
الزمالك والنجم

خبر صادم لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الشرطة السعودية

المملكة تكشف تفاصيل جديدة عن إرهابيي القطيف

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسي يشن هجومًا عنيفًا على «BBC» لهذا السبب

«دعوات الاحتشام».. الكنيسة والمسجد يد واحدة

«دعوات الاحتشام».. الكنيسة والمسجد يد واحدة

ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.. طقس 48 ساعة مقبلة

أيمن نور وأحمد شفيق وحمدين صباحي

معارضة "الداخل"لـ"بيانات الخارج": «لا نعرفكم ولا تعرفونا»

محمد بن سلمان

سر اجتماع «بن سلمان» بمسئولين كبار في قصر اليمامة

القرني

هجوم "سلفي" عاصف على الإخوان بسبب «توبة القرني»

الدفع الإلكترونى

وداعًا لـ«الكاش».. الدفع للحكومة «إلكتروني» فقط

بيراميدز

«بيراميدز» لعشاق الكرة: «اصحى يا نايم الكبير مش دايم»

الاحتلال يعتقل قاصرين فلسطينيين عقب صلاة التراويح في القدس

عرب وعالم

القدس
القدس

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إقامة صلاة الغائب بالحرمين الشريفين على ضحايا «مجزرة المسجدين»

#

الاحتلال يعتقل طفلين فلسطينيين عقب خروجهما من «الأقصى»

#

إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين بالقدس بينهم قيادي في «فتح»

#

تجدد الاحتجاجات بالخرطوم.. وتوقعات بتغييرات حكومية

اعتقلت قوات إسرائيلية، مساء الأحد، قاصرين فلسطينيين في مدينة القدس، عقب صلاة التراويح، بحسب شهود عيان.
وأفاد الشهود، لمراسل الأناضول، أن القوات اعتقلت القاصرين البالغين من العمر 16 عامًا، من منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.
وأضافوا أن القوات الإسرائيلية اعتدت بالضرب على عدد من الشبان في منطقة باب العامود، وأطلقت قنابل الصوت تجاههم، بعد انتهاء صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.
وتجري القوات الإسرائيلية اعتقالات لمواطنين فلسطينيين في كافة أنحاء مدينة القدس الشرقية، بشكل شبه يومي.
وتعتبر القدس الشرقية، ذات الأغلبية العربية، منطقة تحتلها إسرائيل، حسب القانون الدولي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» طبيب يكشف: هذا هو العدو الأول لمرضى الضغط
» طبيب :هذا المرض مشكلة عالمية ويعرض الإنسان للجلطات
» الإخوان: هؤلاء ليسو منا.. وهذا سر تحرك أمريكا ضدنا
» تحذير إسرائيلي لواشنطن من تفجر الأوضاع بالضفة الغربية
» الاحتلال يطرد عائلات فلسطينية من مساكنها بالأغوار
» بوتين يبدأ الإثنين سلسلة اجتماعات عسكرية لهذا السبب
» المغرب.. تحذيرات من "اختراق وتطبيع" مع إسرائيل بهذا المجال
» استقالة علاء عبد العال من تدريب الداخلية
» الأهلي يعلن إقالة مدربه.. وتعيين «يوسف» بديلًا له
» سلطنة عُمان تعيد فتح سفارتها في العراق بعد إغلاق 29 عامًا
» «كلوب» يتحدث عن خسارة ليفربول للدوري الإنجليزي

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)