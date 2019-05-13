برشلونة يصالح جمهوره بثنائية في شباك خيتافي بـ"الليجا"

13 مايو 2019 - 01:30 ص

صالح فريق برشلونة، الأحد، جماهيره بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب برشلونة على ضيفه خيتافي بهدفين دون رد في الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإسباني (الليغا).



بذلك، ارتفع رصيد برشلونة إلى 83 نقطة في الصدارة حيث توّج منذ جولات بلقب الموسم الحالي، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 58 نقطة في المركز الخامس.



وتمكن برشلونة صاحب الأرض والجمهور من إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 39.

