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استقالة علاء عبد العال من تدريب الداخلية

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الداخلية

المصريون

علاء عبد العال

أعلن مسئولو نادي الداخلية، قبول استقالة علاء عبد العال المدير الفني للفريق، بعد الهبوط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية، عقب السقوط أمام الزمالك.

وقال دسوقي في تصريحات تلفزيونية: "اتفقنا مع علاء عبد العال على تقديم استقالته اليوم، على أن يقود ضياء عبد الصمد المدرب العام فريق الداخلية المباراتين المتبقيتين مع الداخلية"، مشيرًا إلى أن عبد العال أدى ما عليه ولم يكن موفقًا.

وعن خسارة الفريق أمام الزمالك والذي أدى لهبوطه رسميًا قال عبد الصمد: "الرياضة فوز وخسارة ولم ننجح في البقاء بالدوري، قدمنا 8 أو 9 مواسم جيدة".

 


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