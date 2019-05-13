» الأهلي يعلن إقالة مدربه.. وتعيين «يوسف» بديلًا له

13 مايو 2019 - 12:32 ص

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي بقيادة السلوفيني نيكولا ماركوفيتش.

كما قرر المجلس تكليف يحيى يوسف مدرب فريق الأهلي مواليد 98 للقيام بأعمال المدير الفني حتى نهاية الموسم ومعه كلاً من: خالد عبد الفتاح مدرباً ومحمد عباس مدرباً لحراس المرمى ومحمد سليمان المحلل الفني بالإضافة إلى الجهاز الطبي الذي يضم الدكتور أشرف هاشم طبيب الفريق وكريم عيد أخصائي العلاج الطبيعي.

هذا ويقود الجهاز الفني بتشكيله الجديد المران الجماعي للفريق عصر بعد غد الثلاثاء عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين بعد الفوز على الزمالك أمس ضمن مباريات دوري السوبر.