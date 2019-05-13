» صورة.. اجتماع مفاجئ لـ«آل الشيخ» مع أمين صندوق الأهلي

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ال الشيخ

المصريون

الاهلى

تركي

بيراميدز

نشر تركي آل الشيخ مالك، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، صورة تجمعه مع خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي والإعلامي عمرو أديب، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشر تركي آل الشيخ صورة تجمعه مع الدرندلي والإعلامي عمرو أديب عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، معلقا: "في ضيافة أخي عمروأديب والخلوق خالد الدرندلي".

وتأتي تلك الصورة في ظل الأزمة الكبيرة التي بدأت في مايو الماضي بين تركي آل الشيخ مالك بيرامديز ومجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.


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