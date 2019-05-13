سر اجتماع «بن سلمان» بمسئولين كبار في قصر اليمامة

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استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، كبار المسئولين بالمملكة العربية السعودية في قصر اليمامة.

وحضر إلى قصر اليمامة، مفتى عام المملكة، والأمراء، والعلماء والوزراء، وعددا من الأهالي، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وصافح ولي العهد المهنئين بشهر رمضان، وبادلهم التهنئة بالشهر الفضيل، سائلا الله أن "يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود —حفظه الله-".


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