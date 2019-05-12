لليوم الثاني.. الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويطرد المعتكفين

أخلت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك من المعتكفين، مساء اليوم الاحد، لليوم الثاني على التوالي فيما اعتقلت فتية من منطقة باب العمود بمدينة القدس.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال الخاصة والضباط اقتحموا المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، وقاموا بإخلاء المعتكفين من المسجد الأقصى.

وأضاف الشهود أن القوات تمركزت بعد انتهاء صلاة التراويح في ساحة باب المغاربة، ثم تقدمت باتجاه الساحة المقابلة للمسجد القبلي، وهددت باعتقال المتواجدين في حال عدم خروجهم من الأقصى.

ومن جهة ثانية اعتدت قوات الاحتلال على عشرات المقدسيين المتواجدين في منطقة باب العمود بالقنابل الصوتية والضرب، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وأوضح شهود عيان أن شرطة الاحتلال أخلت ساحة ودرجات باب العمود بالقدس، ثم لاحقت المواطنين بالقنابل الصوتية وفرق الخيالة، كما اقتحمت المنطقة "الشرطة المستعربة" الشرطة بالزي المدني واعتقلت شابين.

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال احتجزت فتية في غرف التفتيش في باب العمود.