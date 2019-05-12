» وزير الداخلية يكرم رجال شرطة لتصديهم لمهاجمى كمين عيون موسى

12 مايو 2019 - 11:09 م

وجه اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية - بمكافأة (558) من رجال الشرطة ( 176 ضابطًا – 270 فردًا – 112 مجندًا ) بالقطاعات والإدارات العامة، ومديريات أمن (الجيزة، المنيا، بنى سويف، سوهاج، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، والإدارة العامة لأمن الموانئ، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزى).



جاء تكريم وزير الداخلية، نظراً لجهودهم وتميزهم فى آداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية فى الأداء، وذلك خلال الشهر الماضى .



كما وجه وزير الداخلية – بتكريم عدد من رجال الشرطة المتميزين بمديريتى أمن (جنوب سيناء- السويس) وقطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى- أكاديمية الشرطة) الذين تمكنوا من التصدى لمحاولة "عدد من العناصر الإرهابية المسلحة" اقتحام والهجوم على نقطة التفتيش الأمنية بمنطقة عيون موسى التابعة لدائرة قسم شرطة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الأمر الذى يعكس شجاعة رجال الشرطة، وجاهزيتهم للتصدى لكافة صور الخروج على القانون والمواجهات الحاسمة للعناصر الإرهابية والإجرامية.



جاء ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.

