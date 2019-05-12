الإخوان: هؤلاء ليسو منا.. وهذا سر تحرك أمريكا ضدنا

12 مايو 2019 - 11:02 م

قال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين إن التحرك الأمريكي تجاه الجماعة "جاء للتغطية على بدء الاستعْدادات لتنفيذ ما يسمى بـ"صفقة القرن"، والتي تعتبر "النكبة الجديدة".

جاء ذلك في كلمة له على هامش الإفطار السنوي الرابع للجماعة في "أتومان هوتيل"، بمدينة إسطنبول، الأحد، بحضور أكثر من 500 شخصية من مصر والعالم.

وأضاف حسين، في الكلمة الافتتاحية، أن "الإدارة الأمريكية لم تقدم أي مسوغات قانونية أو سياسية لوضع الإخوان على قوائم الإرهاب".

ولفت إلى أن "البرلمان والحكومة في بريطانيا قاما بتبرئة ساحة الإخوان من العنف والإِرهاب قبل أعوام، والبرلمان البريطاني أكد أن الإسلاميين السياسيين جدارَ حماية في وجه التطرف العنيف".

وشدد على أن "كل من اختار طريق العنف أو التَكفير أو التطرف الفكري خرج من الجماعة أو أخرجته".

وقال إنه "على ثوار الجزائر والسودان أن يديروا المرحلة الانتقالية بأكبر درجة من اليقظة والبصيرة، نحذر من التدخل الأجنبي في ليبيا وصراع المصالح والقتل العشوائي للمدنيين".

بدوره، قال ياسين أقطاي إن "أمريكا التي تدعم الديكتاتورية في الشرق الأوسط تقول إنها قلقة عن الديمقراطية في تركيا".

وأضاف: "لا تقلقوا، اتركونا وشأننا، فعندنا انتخابات حقيقية وأدلة حقيقية على التزوير الأخير في إنتخابات بلدية إسطنبول".

من جانبه، أوضح ماهر أبو جواد، رئيس حركة حماس في الخارج، أن "صفقة القرن صفقة مشبوهة لا يقف أمامها اليوم إلا المقاومة وجماعة الإخوان المسلمين".

وشدد: "نحن مستهدفون بحرب صريحة وحرب باردة وحرب اقتصادية وحرب إعلامية".