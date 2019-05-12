» مقتل وإصابة 3 في إطلاق نار أمام منتجع «ترامب» بفلوريدا

قتل شخص وأصيب اثنان في إطلاق نار خارج منتجع ترامب بولاية فلوريدا، بعد أن وقعت مشاجرة بين مجموعة من الأفراد.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن مسلحا أطلق النار على عدد من الأشخاص أمام منتجع بيتش ميامي، موضحة أن الأمر بدأ بشجار بين عدة أفراد وانتهى بإطلاق النار، وفقا لموقع "نيوزيلاندا هيرالد" النيوزيلاندي.

وأوضح شهود عيان أن مغنيا للراب تشاجر مع عدد من الأشخاص أمام المنتجع بعد أن سخروا منه، موضحين أنهم سمعوا نحو 7 أو 8 طلقات.

وتكثر حوادث إطلاق النار في أمريكا، وفي عام 2018، ذكرت الشرطة الأمريكية أنها أطلقت النار على شخص بمنتجع ترامب بعد أن هدد المتواجدين بإطلاق النار عليهم خلال مشاجرة مع عدد من أصدقائه.

ويضم المنتجع، الذي تبلغ مساحته نحو 800 فدان بفلوريدا، 4 ملاعب جولف، بينها ملعب ذا بلو مونستر الذي تقام فيه بطولات الجولة الأمريكية للاعبين المحترفين كل عام، واشترى ترامب المنتجع بمبلغ 150 مليون دولار عام 2012.