» عمرو أديب لـ«صلاح»: «خليك زي الزمالك»

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المصريون

محمد صلاح

عمرو أديب

صلاح

حرص الإعلامي عمرو أديب، على توجيه رسالة إلى النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عقب مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون في ختام مباريات الدوري الإنجليزي.

وكتب عمرو أديب، في رسالته لمحمد صلاح عبر حسابه على موقع “تويتر”: “معلش يا ابو صلاح سيبك من الدوري وركز على نهائي دوري أبطال أوروبا، دي نفس خطه الزمالك دلوقتي حنركز على الكونفيدراليه وحننسي الدوري”.

وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعدما احتل المركز الثاني برصيد 97 نقطة، خلف فريق مانشستر سيتي المتصدر برصيد 98 نقطة والذي توج بلقب البريميرليج للمرة السادسة في تاريخه.

 

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