الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الداخلية بهدف «كهربا»

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك على الداخلية، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

وبدأ الداخلية المباراة بالضغط على دفاع الزمالك خاصة أنها الفرصة الأخيرة للبقاء في الدوري، حيث Yن أي نتيجة غير الفوز تعني هبوط الفريق للقسم الثاني، حيث شكلوا خطورة من خلال الضربات الثابتة التي نفذها بشكل خطير عبد العزيز السيد زيزو، إلا أن لاعبي الفريق الشرطي فشلوا في استغلالها.

فيما أحرز الهدف الوحيد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الزمالك، في الدقيقة من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، سددها كهربا أرضية قوية على يسار محمد صبحي حارس الداخلية.

بعدها أهدر لاعبو الزمالك بعض الفرص، وسط محاولات على استحياء من لاعبي الداخلية، الذين وضح تأثرهم معنويا بعد تلقى الهدف.