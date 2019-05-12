  • الإثنين 13 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:15 ص
بحث متقدم
أيمن نور وأحمد شفيق وحمدين صباحي

معارضة "الداخل"لـ"بيانات الخارج": «لا نعرفكم ولا تعرفونا»

محمد بن سلمان

سر اجتماع «بن سلمان» بمسئولين كبار في قصر اليمامة

المسجد الأقصى

لليوم الثاني.. الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويطرد المعتكفين

الدفع الإلكترونى

وداعًا لـ«الكاش».. الدفع للحكومة «إلكتروني» فقط

بيراميدز

«بيراميدز» لعشاق الكرة: «اصحى يا نايم الكبير مش دايم»

شعار الاخوان

الإخوان: هؤلاء ليسو منا.. وهذا سر تحرك أمريكا ضدنا

ارشيفية

تحذير إسرائيلي لأمريكا بشأن «صفقة القرن»

صورة من البرنامج

"سلوى خطاب" تنهار.. وتتهم مساعد "رامز" بالتحرش: "بنقابلكم كتير"

خالد الجندي

بالفيديو.. «خالد الجندي»: لا يجوز سب الشيطان

صلاح

هدف عالمي لـ«مكة».. واحتفال «صلاح» مع زوجته

للمرة الثالثة

«ديوكوفيتش» يتوج ببطولة مدريد للتنس

الصفحة الأخيرة

ديوكوفيتش يواصل تربعه على صدارة تصنيف لاعبي التنس
ديوكوفيتش يواصل تربعه على صدارة تصنيف لاعبي التنس

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. نجم منتخب مصر يتوج ببطولة الدوري اليوناني

#

تصريح غريب من «زيدان» عن «رونالدو»

#

«مارسيلو» يكشف متى علم برحيل رونالدو

#

بالصور.. اعتقال مدرب أتلتيكو مدريد

المصريون

مدريد

التنس

ديوكوفيتش

فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة مدريد المفتوحة للتنس للمرة الثالثة في تاريخه، دون أن يخسر أي مجموعة خلال مشواره بالبطولة، وذلك بعدما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6 / 3 و6 / 4 اليوم الأحد في المباراة النهائية.

وبعد أن فجر تسيتسيباس /20 عاما/ مفاجأة بالتغلب على النجم الإسباني رافاييل نادال في الدور قبل النهائي عقب الإطاحة أيضا بالنجم الألماني ألكسندر زفيريف، توقفت مغامرته عند مواجهة ديوكوفيتش المتألق.

واحتاج ديوكوفيتش /31 عاما/ إلى ساعة واحدة و30 دقيقة للتغلب على منافسه اليوناني، ومعادلة الرقم القياسي لنادال، المتمثل في حصد 33 لقبا في بطولات الأساتذة.

وقال ديوكوفيتش الذي سبق له التتويج بلقب مدريد في عامي 2011 و2016 "إنها (بطولات الاساتذة) الأفضل، والأكبر حجما في رياضتنا، وعلى مستوى رابطة لاعبي التنس المحترفين، بالطبع إلى جانب بطولات جراند سلام الأربع الكبرى."

وأضاف المصنف الأول على العالم "إنني سعيد للغاية، قلت بعد مباراة الدور قبل النهائي أمس، إن الفوز مهم للغاية بالنسبة لي من أجل تعزيز الثقة.. لم أكن أقدم أفضل مستوياتي منذ بطولة أستراليا، لذلك كنت أتطلع إلى استعادة إيقاع لعبي عبر هذه البطولة."

وتابع "قدمت انطلاقة جيدة ولم أخسر أي مجموعة طوال البطولة، لذلك أنا سعيد للغاية. لقد قدمت عددا من أفضل عروضي هنا."

ولم يحرز ديوكوفيتش أي لقب منذ تتويجه ببطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، لكنه يتمتع الآن بمستويات رائعة في الوقت الذي يتأهب فيه لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) التي تنطلق منافساتها في 26 مايو الجاري.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» صورة.. اجتماع مفاجئ لـ«آل الشيخ» مع أمين صندوق الأهلي
» الزمالك يفلت من «كمين» الداخلية بهدفي «كهربا» و«أوباما»
» أمريكا تحذر مواطنيها من السفر إلى العراق
» الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسقط أمام روما
» وزير الداخلية يكرم رجال شرطة لتصديهم لمهاجمى كمين عيون موسى
» مصر تدين تعرض 4 سفن لعمليات تخريبية بالإمارات
» عمرو أديب لـ«صلاح»: «خليك زي الزمالك»
» مقتل وإصابة 3 في إطلاق نار أمام منتجع «ترامب» بفلوريدا
» «داعش» يعلن قيام «ولاية الهند»
» توقعات بمعاودة الاقتصاد الألماني تحقيق نمو في الربع الأول
» "مصر للطيران" تبدأ تشغيل جسر نقل المعتمرين

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)