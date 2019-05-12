«السيسي» يستقبل ملك البحرين بمطار القاهرة

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السيسي وملك البحرين

خالد الشرقاوي - متابعات

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وصل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى مصر حيث استقبله بمطار القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع السيسي وملك البحرين بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وكذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك "في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة حاليا والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وأكد ملك البحرين في تصريح لدى وصوله القاهرة، وقوف بلاده بكل ثبات وقوة وفي جميع الظروف مع جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس جلسة مباحثات مع العاهل البحريني لبحث العلاقات بين بلديهما وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات المختلفة إضافة إلى مستجدات الأوضاع والتطورات الإقليمية والعربية والدولية.


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