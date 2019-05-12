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بدء تنفيذ محور بديل لكوبري خزان أسوان بطول 4.5 كيلومتر

الحياة السياسية

وزير النقل
وزير النقل

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بدأت وزارة النقل، تنفيذ مشروع إنشاء محور بديل لخزان أسوان بتكلفة إجمالية ملياري جنيه وبطول 4.5 كم وعرض 30 مترًا بواقع 3 حارات.
ويربط المحور الجديد الطريق الواصل لطريق أسوان / برانيس حتــى الطريق الصحراوى الغربى ( القاهـرة – أسوان ) عابرًا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) والربط على طريق أسوان – أبو سمبل.
وقال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن مجلس الوزراء يقوم حاليًا باعتماد تصميمات المشروع بعد الموافقة عليه، مشيرا إلى أن الشركات الثلاث الوطنية المنفذة وصلت إلى المحور لبدء تنفيذ المشروع، وسيرتبط المحور مع طريق أسوان القاهرة الغربى الجارى تطويره والذى سيكون جزءًا من محور إسكندرية /كيب تاون.
وأوصت الدراسات الفنية للمشروع بوقف حركة النقل على كوبرى خزان أسوان القديم فى بداية عام 2021.
ويخدم المشروع الجديد حركة نقل الأفواج السياحية فى اتجاه مطار أسوان الدولى وطريق أبو سمبل السياحى والمواقع السياحية في أسوان.

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