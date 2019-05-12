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"مصر للطيران" تبدأ تشغيل جسر نقل المعتمرين

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شركة مصر للطيران
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بدأت شركة مصر للطيران، تشغيل جسرها الجوي إلى السعودية لنقل المعتمرين.
وأعلنت الشركة "الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي المخصصة لرحلات الحج والعمرة، وتجهيز سيارات كهربائية وكراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة للمستقبلين والمودعين من أسر المعتمرين".
ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران ما يقرب من 500 رحلة جوية من مطارات "القاهرة، وبرج العرب، والأقصر" إلى كل من جدة والمدينة لخدمة المعتمرين.

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