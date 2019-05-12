"التعليم" تبدأ منصة الامتحان الإلكتروني لـ"الأول الثانوي"

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"التعليم": إيقاف منصة امتحانات أولى ثانوي

في محاولة لتلافي الأزمات السابقة المتعلقة بتعطل المنظومة، بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم "الأحد" اختبار منصة الامتحان الإلكتروني الخاصة بالصف الأول الثانوي العام، وذلك تمهيدا لإقامة الامتحانات فعليا في الفترة من 19 إلى 30 مايو الجاري.
وشددت التعليم على "دخول جميع طلاب الصف الأول الثانوي على المنصة الخاصة بالامتحانات، واستلام كلمات المرور، والتأكد من جاهزية جهاز "التابلت" الخاص بكل طالب، والتنبيه بشحن الشريحة الإلكترونية".
وقالت الوزارة، إن "الاختبار المقرر إجراؤه لمنصة الامتحان الإلكتروني، هو اختبار للسحابة الإلكترونية، وليس للشبكات داخل المدارس".
وأضافت الوزارة، أن "هناك نظامين بديلين، والنظام المستهدف اختباره هو أحدهما، ولا يحتاج وجود الإنترنت داخل المدارس".

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