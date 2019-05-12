السيسي يدعو لتشديد الرقابة على منافذ البيع

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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة إلى "تعزيز جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع، وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية".
وخلال اجتماع الرئيس  مع عدد من وزراء الحكومة ورؤساء عدة أجهزة وهيئات  ناقش السيسي "جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال شهر رمضان، فضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم وتنقية قوائم المستفيدين من البطاقات التموينية بحيث تصبح المنظومة أكثر فاعلية وكفاءة".
وبحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فإن الاجتماع شهد بحث آخر "تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات إليها، والموقف التنفيذي لما يتم إنشاؤه من موانئ ومناطق صناعية ولوجيستية وفق أعلى المواصفات العالمية"، فيما وجه الرئيس بمواصلة "تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين فيها، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة واستغلال ما يتوفر بها من مقومات".

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