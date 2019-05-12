  • الأحد 12 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:33 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والداخلية

ارشيفية

تحذير إسرائيلي لأمريكا بشأن «صفقة القرن»

خالد الجندي

بالفيديو.. «خالد الجندي»: لا يجوز سب الشيطان

صواريخ

بسبب برنامجها النووي.. إيران تهدد أوروبا بهذا الإجراء

صلاح

هدف عالمي لـ«مكة».. واحتفال «صلاح» مع زوجته

صورة من البرنامج

"سلوى خطاب" تنهار.. وتتهم مساعد "رامز" بالتحرش: "بنقابلكم كتير"

المجلس العسكري السوداني

السودان.. المجلس العسكري عن فض الاعتصام: هؤلاء فوضويون

موقع السفن

الإمارات تعلن عن تخريب 4 سفن على شواطئها

كامل الوزير

«كامل الوزير» فى 60 يومًا.. "عودة الروح" إلى السكة الحديد

أسرة البشير

بعد إقراره بالتهم.. أول قرار من أسرة "البشير"

"سمية الخشاب" لأحمد سعد: سأفجر مفاجأة تهز الرأي العام

الصفحة الأخيرة

أحمد سعد وسمية الخشاب
أحمد سعد وسمية الخشاب

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

سمية الخشاب تتصل بريم البارودي بشأن أحمد سعد .. فماذا قالت؟

#

سمية الخشاب تهدد أحمد سعد: هتتحاسب أنت وبسمة .. وقريب هتشوف ردي

#

أحمد سعد يكشف عن عدد صادم لزيجات سمية الخشاب

#

أحمد سعد: "أخي قال لي بلاش سمية"

ردت الممثلة سمية الخشاب، على ما صرح به طليقها، المطرب والملحن، أحمد سعد، في برنامج "شيخ الحارة"، واتهامه لها بالاستيلاء على شقته وأمواله.

وأكدت "الخشاب" أن هذا كلام عار تمامًا من الصحة، ومحض افتراء، وأنها سترد بالمستندات والشهود والوقائع بنفس البرنامج، المذاع خلال شهر رمضان، والذي صرح فيه "سعد" بتلك "الأكاذيب"، حسب تعبيرها.

وأوضحت الخشاب، أنها انتهت من تسجيل حلقة مطولة مع برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية المصرية بسمة وهبة، الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس"، على مدار 4 ساعات، وستعرض على حلقتين كاملين، دخلت مؤخرا مرحلة المونتاج، ومن المقرر إذاعتها خلال أيام قليلة جدًا.

وأضافت الخشاب: "ردى سيكون بمستندات موثقة وشهود وحقائق وستفجر خلال الحلقة مفاجآت من العيار الثقيل ستهز الرأي العام، وأنها بعد مشاهدتها واتهامها من خلال البرنامج طلبت حق الرد.. لم أتخيل ما قاله، لكنه قام بالتجاوز في حقي كثيرا، وإنني قمت استوليت على لحن أغنية "قلبي يا ناس" وكتبتها باسمي وسجلتها في الشهر العقاري دون علمه، وكل هذا كذبًا بينًا".

وواصلت: "اتهمني أحمد بالكثير بدون أي وجه حق أو دليل أو وقائع أو مستند.. جرح في سمعتي بالكثير.. وأنا لي معجبين وصاحبة تاريخ فني وشعبية.. وأساء لكرامتي كإنسانة قبل أن أكون فنانة".

وأردفت: "سامحت أحمد على مصائب كبيرة تسبب لي فيها لوجه الله الكريم، سترته كثيرًا رغم أن الفضائح لا يوجد أسهل منها، وأمتلك "سيديهات" لأحمد سعد سأكشفها على الهواء مباشرة".

وأعلن أحمد سعد، انفصاله عن الممثلة سمية الخشاب، في أواخر شهر مارس، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، أنه قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأنه يتمنى لها السعادة والتوفيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» توقعات بمعاودة الاقتصاد الألماني تحقيق نمو في الربع الأول
» رسالة محمد صلاح لـ«مكة» بعد إنجازه التريخي
» الأمن الإيطالي يلقي القبض على قاتل «إيمان الشطبري»
» خروج قطار مكون من 55 عربة عن القضبان وسط روسيا
» إعلان حظر التجوال في سريلانكا إثر الاعتداء على المسلمين
» نتنياهو يحدد موقع "قرية ترامب" بالجولان
» بسبب برنامجها النووي.. إيران تهدد أوروبا بهذا الإجراء
» مكة تخطف الأضواء من والدها في ملعب "آنفيلد"
» الإمارات تعلن عن تخريب 4 سفن على شواطئها
» الافراج عن صهر زين العابدين بن علي من سجون فرنسا
» هجوم مسلح علي كنيسة يسفر عن 6 ضحايا

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:32

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)