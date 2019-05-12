"ميرسك" تختار مهندسًا مصريًا رئيسًا تنفيذيًا لعملياتها

12 مايو 2019 - 10:21 م





اختارت شركة قناة السويس للحاويات "ميرسك" المشغل الرئيسي لمحطة حاويات شرق بورسعيد، المهندس المصري محمود أيوب ليتولي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات اعتبارًا من 20 مايو الحالي.

وتحتفظ ميرسك بنسبة 55% من هيكل المساهمين بالشركة من خلال شركتها التابعة "ايه بي إم ترمينالز" وتتولى تشغيل المحطة باعتبارها مساهم الأغلبية فيها.

ويعد أيوب، أول مصري يتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة قناة السويس للحاويات.

وقاد أيوب، خلال العامين الماضيين رحلة التحول والتغيير في شركة قناة السويس للحاويات، ولعب دورًا رئيسيًا في تطبيق نظام التشغيل بالشركة، والارتقاء به ليتماشى مع المعايير والانظمة الدولية.