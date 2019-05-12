3 أدوار زيادة في ارتفاعات أراضي "مصر الجديدة للإسكان"

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عصام الشربيني
وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على زيادة الارتفاعات الخاصة بأراضى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى مدينة الشروق ثلاثة أدوار إضافية.
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