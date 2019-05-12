اتفاقية شراكة بين «فايبر مصر» و«SES» للأقمار الصناعية

12 مايو 2019 - 10:17 م





وقعت شركة “فايبر مصر” المتخصصة في مجال تكامل الأنظمة والبنية التحتية التكنولوجية، اتفاقية شراكة مع “SES” الشركة المتخصصة عالميا في قطاع الأقمار الصناعية.

وستحصل “فايبر مصر” بموجب الاتفاقية على حلول لأقمار صناعيّة بمدارات ثابتة من الأرض (GEO) والأقمار الصناعيّة التي تدور حول الأرض من مسافة متوسّطة (MEO)، على أن يتعاون الطرفان في توفير احتياجات الاتصالات الفورية في مصر والمنطقة لمؤسسات القطاعين العام والخاص لتلبية احتياجات الاتصالات الفورية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في Capacity North Africa 2019 الحدث الوحيد الذي يجمع مشغلي الاتصالات المتكاملة في شمال إفريقيا مع الشركاء الدوليين،



وستتمكن الشركات العاملة في المجال البحري ومجال الطيران والمؤسسات من استخدام خدمات شبكات كل من “فايبر مصر” و “SES” في تطبيقات البيانات المهمة.

وعلى صعيد آخر، ستتمكن المؤسسات الحكومية من الاعتماد على شبكات اتصال آمنة من أجل خدمات الأمن ومراقبة الحدود والشبكات الدبلوماسية.