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تدريب موظفي المكاتب الفنية بالوزارات قبل الانتقال لـ “الإدارية"

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العاصمة الادارية
العاصمة الادارية

عصام الشربيني

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وقع المعهد القومى للإدارة، بروتوكول تعاون مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، للبدء في تنفيذ برنامج تدريبي لتنمية المهارات الإدارية لموظفي المكاتب الفنية بالوزارات.
وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد، إنه بموجب البروتوكول سترشح جميع الوزارات عددًا من موظفى المكاتب الفنية بها ليصبح العدد الكلى للمتدربين نحو 80، يتم تدريبهم وصقل المهارات الإدارية والقيادية لديهم بما يمكنهم من العمل بكفاءة أكبر داخل المكاتب الفنية لكل وزارة.
وقال بيان لمدير المعهد، إن "هذه التدريبات تأتي فى إطار العمل على تأهيل وتدريب الموظفين، تمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة.
وأوضح، أن البرنامج التدريبي سيبدأ، منتصف يونيو المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا حتى الانتهاء من تدريب كافة المجموعات، على أن يتم تقسيم المتدربين على عدد من المجموعات التدريبية بواقع من 25 إلى 30 متدربا بكل مجموعة.

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