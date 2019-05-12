» خروج قطار مكون من 55 عربة عن القضبان وسط روسيا

12 مايو 2019 - 09:46 م

خرج قطار شحن مكون من 55 عربة عن سكته في جمهورية تترستان الروسية، حسبما أفادت وزارة الطوارئ اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة، أن الحادث وقع جراء خروج العجلتين الخلفيتين لقاطرة القطار وعجلات 5 عربات لدى انطلاق القطار متجها من تترستان إلى جمهورية بشكورتوستان المجاورة.

ويتكون القطار من 55 عربة، 37 منها فارغة و18 عربة محملة.

وأكدت الطوارئ الروسية، أن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد، كما لم يؤثر على حركة القطارات في المنطقة.