» الأمن الإيطالي يلقي القبض على قاتل «إيمان الشطبري»

12 مايو 2019 - 09:42 م

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الأحد، بأن قوات الأمن الإيطالية تمكنت من إلقاء القبض على قاتل اللاعبة السابقة للمنتخب التونسي لألعاب القوى إيمان الشطبري.

وقالت السلطات الإيطالية، إن المتهم روماني الجنسية (26 عاما)، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية التي توصلت إليها الداخلية الإيطالية، أكدت أن الشخص المعتقل من ذوي السوابق العدلية.

وأضافت، أنه كان على علاقة سابقة مع الضحية وقام بترصدها يوم الجريمة ليباغتها من الخلف عند مرورها بالجسر ويلقي بها من الأعلى، مبينة أنه تابع جريمته النكراء بوضع حقيبتها على رأسها قصد إيهام المارة بأنها تخلد إلى النوم بعد أن قام بسرقة هاتفها والأموال التي كان بحوزتها.

وكانت السلطات الإيطالية، قد عثرت على جثة إيمان الشطبري، اللاعبة السابقة لمنتخب تونس لألعاب القوى (رمي الرمح)، تحت جسر "التافري" في العاصمة روما.

من المهم الإشارة، إلى أن الضحية كانت لاعبة سابقة بالنادي السوسي والمنتخب التونسي لألعاب القوى وانتقلت بعد إنهاء مسيرتها الرياضية إلى إيطاليا للعمل كمدربة هناك.