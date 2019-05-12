» إعلان حظر التجوال في سريلانكا إثر الاعتداء على المسلمين

أطلق الجيش السريلانكي الرصاص في الهواء في مدينة شمال البلاد، وفرضت فيها الشرطة حظرًا للتجوال الأحد، بعدما هاجمت حشود مسيحية مسجدًا، في تجدد للتوتر الديني إثر اعتداءات عيد الفصح.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا، إن حشودًا هاجمت أيضا محال تجارية يملكها مسلمون في مدينة تشيلو الواقعة على بعد 80 كلم شمال العاصمة كولومبو.

واندلع العنف في تشيلو، ذات الغالبية الكاثوليكية، بعدما أساء أحد السكان فهم منشور على "فيسبوك" اعتبره تهديدًا للمسيحيين.

وأفاد غوناسيكيرا بأن الشخص المسلم الذي نشر المنشور أوقف، كما أشار إلى أن حظر التجوال المفروض سيرفع بحلول فجر الاثنين.

وصرح مسئولون بأن حظر التجوال المفروض في تشيلو يرمي لمنع انتشار الاضطرابات.

وتأتي هذه الاضطرابات في وقت استأنفت فيه الكنائس الكاثوليكية، إقامة القداديس الأحد لأول مرة منذ تفجيرات عيد الفصح في 21 نيسان والتي استهدفت 3 كنائس و3 فنادق وأسفرت عن مقتل 258 شخصًا.

وحملت الحكومة منظمة جهادية محلية بايعت تنظيم "داعش" مسؤولية الهجمات.

والأسبوع الماضي، نشبت مواجهات مماثلة في بلدة نيغومبو الواقعة بين كولومبو وتشيلو، بعدما تطورت مناقشة حادة بين رجلين إلى عنف ديني أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح.

وفرضت حالة الطوارئ في البلاد منذ تفجيرات عيد الفصح، ومنحت قوات الأمن صلاحيات واسعة لتوقيف المشتبه بهم.

جدير بالذكر أن المسلمين يشكلون نحو 10 بالمئة من سكان سريلانكا البالغ عددهم 21 مليونا، والمسيحيون نحو 7.6 بالمئة بينما يشكل البوذيون الغالبية.