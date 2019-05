هدف عالمي لـ«مكة».. واحتفال «صلاح» مع زوجته

نجح النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في الرد على المشككين بكل قوة بعد نجاحه في الحفاظ على صدارة هدافي الدورى الأقوى في أوروبا «البريميرليج» للعام الثاني على التوالي، ولكن هذا الموسم مناصفة مع زميله في الريدز السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج مهاجم آرسنال.

وسجل محمد صلاح 22 هدفاً فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي وهو نفس رصيد السنغالي ساديو ماني والجابوني أوباميانج نجم أرسنال من الأهداف.

وشهد ملعب «الانفيلد» كانت بطلتها «مكة» نجلة النجم محمد صلاح جناح ليفربول بعد نهاية مباراة فريقه ضد ولفرهامبتون، والتي انتهت بفوز الريدز 2 – 0، بالجولة الختامية لمنافسات الدوري الإنجليزي.

وحرص صلاح على اصطحاب زوجته وابنته "مكة" إلى أرضية ملعب "أنفيلد" للاحتفال معه بالحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" كأفضل هداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج

وقامت مكة بالركض بالكرة من منتصف الملعب قبل أن تصوب الكرة في الشباك الخالية، وسط احتفال جماهير ليفربول التي احتشدت بالمدرجات.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالى، التى يتوج فيها محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما سبق وأن توج بها العام الماضي بعدما تمكن من تسجيل 32 هدفاً.

ويمثل التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي دفعة معنوية هائلة للنجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني اللذين يستعدان مع نادي ليفربول لمواجهة توتنهام مطلع يونيو المقبل بالعاصمة الإسبانية "مدريد"، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

ولأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي، يتقاسم 3 أفارقة صدارة صراع الهدافين في أول موسم يتخطى فيه 3 أفارقة حاجز الـ20 هدفا.

محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ نادي ليفربول يتمكن من الفوز بجائزة «الحذاء الذهبي» والتي تمنح لهداف الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين منذ تأسيس تلك الجائزة موسم 1992 – 1993، كما تمكن الفرعون من معادلة إنجاز الهولندي روبن فان بيرسي والإنجليزي هاري كين، ذلك الثنائي حصد لقب الهداف في موسمين متتاليين.

Brilliant. Mo Salah’s daughter scores into the Kop and the stadium goes crazy! #LFC pic.twitter.com/fM9qJtC9Nc

— Nathan Murphy (@nathanmurf) 12 مايو 2019