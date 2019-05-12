"سلوى خطاب" تنهار.. وتتهم مساعد "رامز" بالتحرش: "بنقابلكم كتير"

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رضا عبد العال يكشف مفاجأة عن "مقلب رامز"

أصيب الفنانة سلوى خطاب بانهيار من مقلب الفنان رامز جلال في حلقة اليوم، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع على فضائية "mbc مصر".

ولم تتمالك خطاب أعصابها بمجرد رؤية "الغوريلا"، التي يتقمص شخصيتها "رامز"، حتى أنها لم تستطع الجري من هول الصدمة التي أصيبت بها.

وانفعلت على "رامز" بعدما كشف عن وجهه لها، قائلة له: "عايز تموتني!".

وكانت خطاب وصلت إلى الجزيرة التي يتم تنفيذ المقلب فيها، وأثناء تركيب أحد أفراد فريق العمل للمايك، رفضت أن يقوم بالمهمة، متهمة إياه بالتحرش: "هاته أركبه أنه عارفه شغل التحرش ده".

ويقوم رامز جلال في برنامجه "رامز في الشلال" باستقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

ويواصل رامز جلال مغامراته بمفاجأة الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

يذكر أن رامز جلال يقدم برامج المقالب منذ عام 2011، وكانت البداية مع "رامز قلب الأسد"، ليتبعها ببرامج "رامز ثعلب الصحراء" و"رامز عنخ آمون" على فضائية "الحياة" المصرية، و"رامز قرش البحر" و"رامز واكل الجو" و"رامز بيلعب بالنار" و"رامز تحت الأرض" وأخيرا "رامز تحت الصفر"، وجميعهم عرضوا على شاشة فضائية "MBC مصر" السعودية.


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